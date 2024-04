Havn rummer store koncentrationer af kræftfremkaldende stof

Det siger en ekspert til Horsens Folkeblad, efter at hun er blevet præsenteret for en fem år gammel analyse af slammet og vandet i havnen.

- Tallene er grumt høje i den havn. Faktisk også så høje, at man bør vurdere, om det skal fjernes, siger Pia Lassen, der er seniorforsker og viceinstitutleder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet til avisen.



Et af de stoffer, som er beskrevet i analysen, er ifølge avisen et tjærestof, der hedder benz(a)pyren. Seniorforskeren beskriver stoffet som yderst skadeligt og kræftfremkaldende, hvis mennesker kommer i kontakt med det.



Region har ansvar for oprydning

I Horsens Havn har man fundet netop det stof i koncentrationer, hvor indholdet enkelte steder er 100 gange så højt som EU's kvalitetskrav til vandmiljø foreskriver.

Afdelingschef for natur- og miljø-afdelingen i Horsens Kommune, Flemming Larsen, siger til Horsens Folkeblad, at det er regionens ansvar at stå for oprydningen, da forureningen kommer fra tidligere virksomheder i havneområdet.