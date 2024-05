Fodboldstjerne dropper søns store kamp for at træne børn i Vejle

At træne 25 børn på en gråvejrsdag på en kunstgræsbane i Vejle eller se sin egen søn blive pokalmester på Manchester Citys hjemmebane.

Det lyder umiddelbart ikke som det typiske dilemma i et radioprogram, og de fleste ville nok vælge at bruge fredagen på sønnike.

18-årige Jaden Heskey får dog ikke mulighed for at få en high five fra sin far, Emile Heskey, hvis han fredag aften vinder FA Cuppen for ungdomshold med Manchester City.

Faderen, der i 2002 var med til at sende Danmark hjem fra VM i 2002, er nemlig i stedet i Vejle for at gæstetræne på en fodboldskole.