Efterforskning af bombetrussel er i fuld gang

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet undersøger mandens motiv og om hændelsen er relateret til eksplosionen af en hæveautomat på Nordmarksvej i Billund.

Forsvarets ammunitionsryddere destruerede også genstanden, som manden indleverede omkring klokken 10:30 lørdag, der var årsagen til bombetruslen.

- Der blev inden destruktionen taget kemiske prøver af genstanden, og vi afventer fortsat de tekniske erklæringer for med sikkerhed at kunne sige, hvad den indeholdt, understreger politiinspektør for Sydøstjyllands Politi, Michael Weiss.

På baggrund af mandens indlevering af genstanden blev han anholdt. Søndag klokken 10:00 blev manden fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.