Han er for ung til at håndtere presset, mener psykolog - men 12-årig gør det alligevel

Dog påpeger han, at man som forælder har et ansvar for at sikre, at de helt unge atleter ikke oplever et pres for at skulle præstere ved udenlandske konkurrencer. Det pres er man som 12-årig for ung til at kunne håndtere, mener han.

- Oliver må ikke føle, at en tur til Italien for at deltage i et løb kun er det hele værd, hvis han leverer gode resultater på banen. Det er ikke hans ansvar, og det er forældrenes rolle at italesætte det, siger Kristoffer Henriksen og uddyber:

- I den bedste verden skal Oliver tænke, at uanset om han bliver nummer ét eller nummer 20, så har familien haft en god tur.