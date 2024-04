Hendes hund er toptrænet, men et øjebliks uopmærksomhed kan koste menneskeliv

Trods de umiddelbare ligheder er Runner ikke en schæferhund, men en belgisk hyrdehund Malinois.

Malinois er en mellemstor hund med en atletisk kropsbygning. Den har en kort, tæt og hård pels, der typisk er rødlig med sort maske og sort dækhår på ryggen. Øjnene er mørkebrune, og ørerne er trekantede og opretstående.

Racen er kendt for sin høje intelligens og hurtige indlæringsevne. Malinois er ekstremt lydhør over for træning og er villig til at arbejde hårdt for at behage sin ejer, hvorfor den ofte bruges som servicehund, politihund, militærhund og redningshund.

Malinois er også kendt for sin fremragende evne inden for forskellige hundesportsgrene såsom lydighed, agility og sporarbejde. Den konkurrerer også med succes inden for internationale schæferhundesportsgrene og er anerkendt som en toppræsterende race.

Den forventede levetid for en belgisk hyrdehund Malinois er typisk mellem 12 og 14 år.

Kilde: Hundeglad.dk