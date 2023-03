Her kan du finde meteoritter

Så det er bare med at komme afsted på meteorit-jagt, hvis man vil tjene penge. I 2016 faldt der en meteorit ned ved København, og i den forbindelse udbetalte den danske stat over to millioner i godtgørelse til de heldige findere af brudstykker af den.

Hjemmesiden Meteoritter.dk vurderer, at der i dette tilfælde sandsynligvis er tale om en asteroide, der er kollideret med en af Jupiters måner, og derefter er blevet slynget mod jorden.

Beregninger af asteroidens bane viser, at de største stykker af den med stor sandsynlig er faldet ned i et område nord for Grindsted By. Meteoritter.dk opfordrer derfor alle i området til at tjekke haver, tage og tagrender for eventuelle meteoritter.