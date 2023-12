Kampsportsudøver har vundet 18 medaljer på 12 måneder

Sort bælte, 18 medaljer og en del af landsholdet. Det er hvad 19-årige Johan Fredmars 2023 har stået på.



I 2023 blev han dobbelt nordisk mester, tre gange dansk mester og fik 12 internationale medaljer samt en tredjeplads ved EM.

- Anerkendelsen er en stor del af det, og det fylder meget, både for ens venner og andre udøvere og familie. Det gør det hele værd, at man får den anerkendelse, og at man opnår den, siger Johan Fredmar.