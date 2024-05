Lego-familien opkøber jord, men kan endnu ikke oplyse, hvad den skal bruges til

Det drejer som om 29 hektar på Lundvej i Skovlund mellem Varde og Grindsted, og det er fordelt på flere matrikler.

Det skriver JydskeVestkysten på baggrund af informationer fra ejendomsportalen Resights.

- Vi har endnu ikke låst os fast på de fremtidige planer for de 29 hektar, blandt andet da der frem til 2027 foreligger en eksisterende lejeaftale for juletræsproduktion på dele af arealet, lyder det i et skriftligt svar fra Kirkbi til Jydske Vestkysten.



Men opkøbet sker i en tid, hvor Kirkbi opkøber jord i primært Sydjylland i forbindelse med projektet 'Project Evergreen', hvor formålet er at rejse træer til brug i bæredygtigt byggeri som led i den grønne omstilling.

Her er målet at rejse op mod 10.000 hektar skov, og Kirkbi har allerede opkøbt omkring 2.000 hektar, skriver mediet.

Projektet med at opkøbe jord og planter træer vil ifølge Finans løbe op i 2 milliarder kroner, og skovarealet vil svare til størrelsen på to gange Fanø.