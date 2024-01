LEGO House åbner for ny kreativ oplevelse

LEGO House skriver, at når besøgende træder ind i 'Build the Change' vil de blive mødt af en digital LEGO minifigur med en kreativ opgave. Udfordringerne varierer, men man kan for eksempel blive bedt om at udvikle et miljøvenligt køretøj. Med et udvalg af farverige LEGO klodser til rådighed, skal man herefter skabe sit eget innovative byg. Når køretøjet er færdigt, venter en anden minifigur for at høre om idéen. Til sidst animeres dit LEGO køretøj digitalt og vises på en stor skærm.

For at indsamle de første indsigter kan besøgende stemme på potentielle nye emner ved en udstilling på LEGO Square.

Udstillingen er åben fra den 27. januar til den 4. marts 2024.