Mærsk præsenterer Billund som hjemsted og europæisk knudepunkt

A.P. Møller - Mærsk etablerer gennem Maersk Air Cargo deres første europæisk hjemsted i Billund for alle deres fragtfly ind og ud af Europa. Billund Lufthavn bliver således et såkaldt hub, som er et vigtigt knudepunkt for flytrafikken.

Samtidig åbnes også den første danske luftfragtrute nogensinde mellem Danmark og Kina.

Mærsk har ikke opereret i Billund Lufthavn siden 2005, hvor det tidligere flyselskab Maersk Air fløj med passagerer fra lufthavnen.

Transportministeren Thomas Danielsen (V) og Erhvervsministeren Morten Bødskov (S) vil begge være til stede mandag eftermiddagen i Billund Lufthavn til lanceringen af Maersk Air Cargo.