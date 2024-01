Mangler du et job? I dag er 850 ledige stillinger på jobmesse

Det er Legoland, Lalandia, LEGO House, WOW PARK og som noget nyt Billund Airport Hotel, der inviterer til fælles jobmesse i Billund Idrætscenter fra kl. 10-15.



Ikke kun for unge mennesker

Det er ikke alene de unge mennesker, der er i kikkerten, men medarbejdere i alle aldre – unge som ældre, og er man pensioneret, står attraktionerne også med åbne arme.

- Det har ingen betydning, om man skal ud at have sit første arbejde, eller om man som pensionist søger nye udfordringer til hverdagen. Så længe man har lyst til at give fantastiske oplevelser til de mange gæster, der i løbet af sæsonen besøger vores attraktioner, så er alle fem virksomheder på jobmessen interesserede og tager med glæde en snak om de forskellige muligheder, siger Lene Stejnicher, HR Manager i Lalandia i Billund.