Sådan får du en god oplevelse med at arbejde hjemme

Rigtig mange har prøvet det før.

Det at arbejde hjemmefra kan for nogen være en positiv ændring, mens andre kan have rigtig svært ved det. Uanset hvad, kan det være virkeligheden efter, at regeringen onsdag opfordrede alle, der kan, til at arbejde hjemme.

Men hvad kan man selv gøre for at få hjemmearbejdet til at blive en god oplevelse?

Det har vi spurgt Helle Folden Dybdahl om. Hun er chefpsykolog i PPclinic, der har praksis i Vejle, Aarhus og København. Derudover sidder hun i Dansk Psykologforenings coronapanel, der rådgiver bredt om de psykologiske udfordringer ved konsekvenserne af pandemien.

- Et godt råd er at tænke over de gode strategier fra sidst, da man arbejdede hjemme i en lang periode. Når det indtil videre ’kun’ er tre uger, så skab gode holdbare rutiner og tænk ikke, at det er noget, der skal overstås, siger hun.