I slutningen af maj fik Simon og hans kollegaer at vide, at de alle ville få et telefonopkald mellem mandag og onsdag. Stemmen i den anden ende ville fortælle, om de beholdt jobbet i lufthavnen.

Allerede mandag morgen gik Simon rastløst rundt i huset. Altid med telefonen tæt på. Indimellem satte han sig ved spisebordet for at tale lidt med Heidi . Hun forsøgte at muntre sin mand op med, at det nok skulle gå uanset hvad.

Heidi forsøgte forgæves at få humøret op hos Simon, imens de ventede på opkaldet fra lufthavnen. Foto: Carsten Overbye

Men Simon svarede ikke. Han var et helt andet sted. Det eneste han tænkte på, var, om han ville miste sit højtelskede arbejde. Han kunne ikke forholde sig til Heidis ord. Han rejste sig for at lave endnu en kop kaffe, da telefonen pludselig ringede. Det var fra et ukendt nummer.

Hurtigt greb han telefonen, trykkede på den og sagde: - Det er Simon.

I den anden ende af røret blev der svaret:

- Simon, det er Mike ude fra Billund Lufthavn, er du stadig interesseret i at beholde dit arbejde ude i lufthavnen?

- Ja, det er jeg, svarede Simon. Et smil af håb lyste hans ansigt op.

- Godt, så ses vi, svarede Mike.

Da Simon lagde på, kastede Heidi sig i armene på Simon. Krammet varede længe. Simon beholdt sit job, og familien beholdt huset.

Heldigvis var der godt nyt, da opkaldet gik igennem. Simon beholdte sit arbejde. Foto: Carsten Overbye

I dag er Simon tilbage på arbejde i lufthavnen. Men travlt har han ikke.

Billund lufthavns flytrafik er gået frem siden marts, men i juli måned er passagertallet stadig faldet med 82 procent sammenlignet med juli sidste år.

Simon drømmer sig tilbage til de dage, hvor lufthavnen bugnede af ferieglade mennesker, travle erhvervsfolk og hjemvendte turister med skallede næser.

Billund Lufthavn har de sidste 10 år været i konstant vækst, men ledelsen forventer først, at trafikken er tilbage på samme niveau som i 2019 om fem år.

Selvom Simon beholdte sit arbejde og flere fly letter fra lufthavnen, vil der gå flere år før flytrafikken finder sin rytme igen. Foto: Carsten Overbye

TV 2 sender torsdag den 20. august første afsnit af dokumentarserien 'Krisen i kongeriget', hvor de har fulgt flere borgere i Billund under nedlukningen.

Udarbejdet af Louise Klitgaard og Alexander Klemp