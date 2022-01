Louise udlevede drømmen i New York, men et opkald fik hende tilbage til Toftlund

Louise ønskede ikke at give op, så hun blev ved med at prøve at få saxofonen til at virke, men intet lykkedes. Opgivende måtte hun gå fra øvelokalet uden overhovedet at have blæst en enkelt tone - og så vendte tankerne og tvivlen tilbage. Skulle hun bare give op?

- Hvad var det, jeg havde gang i? Hvad lavede jeg? Omverdenen spurgte ofte, om det var noget, man kunne leve af? Og hvorfor jeg spillede sådan noget musik? Det kan man da ikke, sagde de. Måske er der ikke nogen, der synes, at det, jeg laver, er fedt, spurgte jeg mig selv om.

- Det var et afgørende øjeblik, for dér skulle jeg virkelig kæmpe. Jeg ringede tudbrølende til mine forældre, som mindede mig om, at jeg skulle kæmpe for mine værdier og huske på, hvem jeg var. Du kan godt, lød det fra dem, siger hun.

Og det gjorde hun så.