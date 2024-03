40-årig mand udvises og får lang fængselsstraf

Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse.

Sagen blev ført som en tilståelsessag i de syv forhold, som den 40-årige bosniske mand var tiltalt for. Gerningsmanden er også blevet udvist af landet med indrejseforbud i seks år.

Den dømte har videreformidlet og videresolgt 12 kilo kokain i alt, mens han også har arrangeret indsmuglingen af 40 liter amfetaminolie over grænsen fra Tyskland.

- Her er der tale om en mand, der har medvirket til omfattende organiseret kriminalitet med indsmugling og videresalg af store mængder narkotika. Gennem efterforskning i den krypterede kommunikation er det lykkedes os at indhente beviserne, som har dannet grundlag for dommen i dag, siger fungerende politiinspektør Henrik Thrane Jensen.



Den 40-årige modtog dommen.