51 eksamensopgaver er forsvundet hos Postnord

Postnord vil tjekke videomateriale

Postnord har ikke haft mulighed for at stille op til tv-interview med TV SYD, men kommunikationsdirektør for Postnord, Andreas Brethvad skriver i et skriftligt svar.

- Det lader desværre til, at pakken med afgangsprøverne har været beskadiget, og at nogle af forsendelserne derfor er faldet ud. Det er selvfølgelig en ekstraordinær situation, og derfor gør vi også alt, hvad vi kan for at finde forsendelserne, herunder at gennemgå videomateriale fra vores terminal. Det er meget beklageligt, og vi er i dialog med skolen, skriver han.

Fredag sendte skolen et brev ud til forældrene til 9.klasses-eleverne, hvori de beklager den situationen. Samtidig tilbyder skolen de berørte elever et "brush-up-kursus" forud for sygeeksamen.

Tirsdag eftermiddag er forældre og elever indkaldt til et møde på skolen for at drøfte situationen.

TV SYD forsøger at få fat på Undervisningsministeriet for at få svar på, hvorfor Vitaskolen ikke kan få lov til at bruge årskarakteren på eksamensbeviset.