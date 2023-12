Årets byggeri ligger i Esbjerg

Og sådan et byggeri gør også en borgmester glad.

- Det bliver et samlingspunkt og virkelig et sted, hvor folk vil komme for at se en flot bygning, men forhåbentlig også for at være aktive i og omkring vandet, siger Jesper Frost Rasmussen (V).

Udover nu at være kåret til Årets Byggeri i Danmark, så er Maritimt Center også netop blevet præmieret af Esbjerg Byfond for den måde den innovative og frie arkitektur skaber en imødekommende og harmonisk atmosfære på. Herudover har huset også tidligere i år vundet både IOC IPC IAKS Architecture Prize og Danish Wood Award 2023.