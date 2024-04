Alle syrebomber er nu destrueret

Den ene af de to syrebomber viste sig at være så beskadiget, at der ikke var fare for eksplosion. Det var derfor kun én syrebombe, der blev destrueret ved hjælp af bomberobotter.



Tidligere på dagen har Syd- og Sønderjyllands Politi meldt ud på det sociale medie X, at der blev fundet seks syrebomber i skolegården ved Rørkjær Skole Urban i Esbjerg.

Her til aften fortæller Nikolaj Hølmkjær, vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2, at der i alt blev fundet ni syrebomber, hvoraf to altså ikke var sprængt.