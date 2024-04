Amerikansk rigmand bekræfter interesse i at købe Esbjerg

Det bekræfter Warren over for fodboldmediet Bold.

Den kriseramte klub ejes af en gruppe anført af Paul Conway, og nu har en ny amerikaner erklæret sig interesseret i klubben.



Der er tale om den amerikanske rigmand David Warren, der i denne uge har besøgt Esbjerg for at lave et baggrundstjek på klubben med henblik på et potentielt opkøb.

- Mine partnere og jeg er interesserede i at få aktiemajoriteten i klubben, og vi vil allerhelst have den i en konstellation, hvor vi samarbejder med de øvrige aktionærer, siger David Warren.

Han hentyder til den lokale styregruppe, der hævder at have tilsagn om 50 millioner kroner fra sponsorer og privatpersoner til at drive klubben i de kommende sæsoner.

- For os ville det være ideelt at samarbejde med både de nuværende amerikanske ejere og folkene fra den lokale styregruppe, men der lader til at være en kløft mellem dem, så derfor har vi afgivet et tilbud til begge parter, siger Warren.

23. februar blev Esbjerg sendt i rekonstruktion på begæring af en kreditor, EfB Ejendom, der har talsmanden for styregruppen, Henry Heiberg, i spidsen.

Efterfølgende har den amerikanske ejerkreds ikke formået at overbevise skifteretten om, at den har penge og en bæredygtig plan for fremtiden.

I den nuværende situation skal interesserede investorer nu fremlægge, hvordan de agter at drive og finansiere klubben i fremtiden. Derefter skal skifteretten tage en beslutning om det fremtidige ejerskab.

Ifølge JydskeVestkysten løber klubben tør for penge i løbet af foråret, og det er endda tvivlsomt, om der er midler til at betale lønninger ved udgangen af april, har avisen tidligere skrevet.

Esbjerg fører aktuelt 2. division suverænt og ligger til oprykning til landets næstbedste fodboldrække.