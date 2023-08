Anklager glad for forhåbentlig ende på gokartsag

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarer, Michael Clemmensen.

Sagen vil ifølge anklageren danne højere præcedens for afgørelsen i fremtidige sager, hvis den når videre til landsretten. Det skal dog ikke være afgørende for en eventuel anke, påpeger han.

- Vi tænker naturligvis på de forurettede og pårørende, at der ikke skal være for meget involvering, for der er jo et ungt menneske, der har mistet livet, siger han.