Computer, chips og cola – DGI vil gøre e-sport sundere

I dag var hundredevis gamere samlet for at dyrke e-sport på Rybners. Der var chips og cola i rå mængder og flere timer med stillesiddende computerspil.

En af gamerne var Jon Winther fra Esbjerg, der skulle spille computer i cirka otte timer.

- Jeg har købt en masse pizzasnegle, og så har jeg en masse energidrik med, fortæller han.

DGI vil gøre sporten sundere

Med til dagens arrangementet var DGI. DGI og e-sport er måske ikke den mest oplagte kombination, men for idrætsorganisationen DGI er det en helt bevidst strategi af være med til e-sport.

- Hvis vi kan hive nogle folk mennesker ud af deres værelse, eller hvor de nu sidder, og ud i fællesskabet, hvor der er opfordringer til, at man skal huske at tage trappen, eller man går ud og spiller med en bold for sjov, så får man bevæget sig, siger Mikkel Kyed, der er e-sportskonsulent ved DGI, til TV SYD.

Siden 2017 har DGI haft en strategi for e-sport, hvor den er med til at organisere foreninger og begivenheder. Blandt andet arrangerer man turneringer og uddanner e-sportstrænere. Målet er, at de unge e-sportsudøvere skal være en del af foreningslivet.

- Hvis vi kan få de unge til at sidde sammen og spille computer, hvilket de synes er fedt, så kan vi klæde trænerne på til at sætte fokus på sundhed. Det er også bevist, at det gør en bedre til at dyrke e-sport, siger Mikkel Kyed.

Lær af de bedste

Med til dagens arrangement var også ”Jarl”, der bærer det borgerlige navn Christoffer Snejbjerg Jensen. Christoffer er professionel e-sportsatlet og spiller for holdet Tricked. For ham er motion en naturlig del af arbejdet som professionel gamer.

- Som e-sportsatlet er det din pligt at holde dig aktiv og i god form. Faktisk er det en pligt, som ofte bliver skrevet i spillernes kontrakter. Det er vigtigt, at du får noget aktivering uden for spillet, fordi den energi, også kan bruges i spillet, siger Christoffer Snejbjerg Jensen.

Og selvom Jon Winther fra Esbjerg har taget energidrik og snacks med, så er han ikke forskrækket ved tanken om, at motion kan gøre dem til bedre e-sportsatlet.

- Motion skaber bedre blodcirkulation i kroppen og du reagerer hurtigere. Hvis du går meget op i det, bliver du nødt til at have skarpe reflekser, ellers kører du død, siger Jon Winther.