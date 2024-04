Efter en stribe af indbrud beder politiet nu om hjælp

De mange indbrud på kort tid og inden for en kort distance får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at bede lokalbefolkning om hjælp.

Politiet søger nemlig vidner, der kan have set noget mistænkeligt i de berørte områder.

Særligt borgere, der har videoovervågning, og som både er og ikke er blevet udsat for et indbrud, opfordres til at gennemgå deres optagelser for at se, om der har været mistænkelige personer på deres grund.



- Ukendte personer på borgernes videoovervågning kan give afgørende oplysninger til vores efterforskning af de indbrud, vi ser i øjeblikket, siger politikommissær Michael Brink, Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.



Politiets nuværende efterforskningen viser, at der er tale om mindst to gerningsmænd, og at indbruddene formodes at være begået hovedsageligt i nattetimerne.