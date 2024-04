Esbjerg-ejere afviser forslag og fremlægger egen plan

Her skal klubbens nuværende ejere, Pacific Media Group, præsentere en økonomisk redningsplan for klubben.



Over for JydskeVestkysten har ejerne løftet sløret for, at man vil tilføje minimum otte millioner kroner som en kapitalforhøjelse samt konvertere et lån på fire millioner kroner.

- Desuden er vi kommet overens med en betydelig investor med stærke Esbjerg-forbindelser til at investere 14 millioner kroner i kapital i klubben. Denne investor vil også styrke klubbens kommercielle og sociale medieoptræden.