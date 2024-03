JydskeVestkysten skriver videre, at det afgørende punkt i sagen blev, at Divisionsforeningen har anerkendt, at EfB ikke selv står bag indgivelsen af en rekonstruktion. Hvis det havde været tilfældet, havde pointstraffen været hårdere.

De fratrukne point ændrer dog ikke meget i toppen af 2. Division. Aktuelt har Esbjerg fB hele 11 point ned til forfølgerne fra FC Roskilde - og med den kommende pointstraf vil der fortsat være et solidt hul på otte point.