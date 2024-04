Havnedirektør advarer imod overinvesteringer

De seneste år er der investeret store summer i at udvide danske havne, men der er fare for, at havnene overinvesterer i en indbyrdes kamp om at tiltrække kunder. Sådan lyder advarslen fra direktør Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, der efterlyser en samlet styring af havnene og deres investeringer. Det skriver branchemediet doi.dk, Danish Offshore Industry.

- Udvikling er ikke meget værd, hvis den ikke sker på en koordineret måde. Man skal se, at der fx ikke kommer mere godt af at flytte fra den ene til den anden kommune. Vi trækker ikke mere vækst til Danmark ved at overinvestere i havnene, siger Dennis Jul Pedersen til doi.dk