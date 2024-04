Her skal hestene i løbet af sommeren græsse for at sikre, at halvøen ikke gror til i eksempelvis piletræer og rørskov.

- Islandske heste er hårdføre, og de kan sagtens klare sig i området. De har høje klitter, hvor de kan gå i læ, ligesom de har én stor buffet af mad, som de kan græsse af, siger Bjarne Slaikær fra Naturstyrelsen.

Som hyrde og naturvejleder på Skallingen har Bjarne til opgave at holde øje med hestene alle ugens dage for at sikre, at de græssene dyr har det godt.

- Det er mit 28. år, som jeg går i gang med nu. Jeg kan ikke undvære det, for så var jeg stoppet for længst, siger Bjarne Slaikær.

I næste uge får Skallingens nye beboere tilslutningen af øvrige 45 heste.