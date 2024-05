Kinesiske vindproducenter viser interesse for Esbjerg Havn

Det oplyser Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen til Finans.dk.



JydskeVestkysten skriver, at havnedirektøren til mediet fortæller, at der har været intensive forespørgsler fra kinesiske aktører. I den danske vindsektor er der nu bekymring for konkurrencevilkårene.



- Vi ved, at kineserne står og puster for at komme ind i Europa, for de kommer alle sammen til os og fortæller om deres store planer. De kan jo ikke komme ind (på det europæiske marked, red.), hvis de ikke kan få plads på havnene til at sætte produktion op eller til at installere havvindmølleparkerne, siger Dennis Jul Pedersen til Finans.