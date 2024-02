Lemvig har en mur, som den Esbjerg vil bygge, og de er glade for den

Nu kan man ikke sammenligne Lemvig og Esbjerg Havne en til en, for hvor der kun er få virksomheder tilbage på Lemvig havn, løber muren i Esbjerg nærmest igennem et industriområde. Men det er da rart at vide, at det virker. Men det er ikke slut med det.

- På sigt kommer vi nok til at bygge til, fortæller planchef i Lemvig Kommune, Mariane Vistesen Lindved.