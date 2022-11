Ifølge May-Britt Andrea Andersen, formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, ser kommunen ind i store rekruteringsproblemer, som løn under uddannelse skal afhjælpe.

- Vi må skrue på alle de knapper, vi kan, for at sikre, at vi har dygtige medarbejdere. Også i fremtiden, siger May-Britt Andrea Andersen.