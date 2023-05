Angelina Ankersø, Jesper Bach-Henriksen og Søren Toft fra skolevægrings klassen Omega i Esbjerg er blandt de tre nominerede til at modtage Benny Andersen Prisen, der hvert år hylder de personer, der yder en ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark.