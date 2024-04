Lokale kirker får millioner til istandsættelse

Det oplyser By-, Land- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Flest penge tilfalder i år Zions Kirke i Esbjerg, som modtager tæt på halvdelen af det samlede beløb.

Dermed kan den esbjergensiske kirke se frem til at modtage 3,5 millioner kroner, som også gør dem til den kirke, der på landsplan modtager mest støtte i år.

Pengene falder på et tørt - eller rettere vådt - sted.

- Vi er meget glade for at modtage så stort et beløb, for det er tiltrængt. Vores kirke er i dårlig stand, og derfor skal vi have fuget kirken om, fordi der kommer fugt ind. Vi har også afdækningen og baljer stående på loftet for at holde vandet væk, så derfor skal vi også have skiftet vores tag, siger menighedsrådsformand Inge Marie Jensen.

Menighedsrådsformanden forventer, at ombygningen først går i gang til næste år.

De øvrige kirker, som får støtte i Syd- og Sønderjylland, er Egen Kirke (74.810 kroner), Vojens Kirke (796.130 kroner), Ribe Domkirke (137.465 kroner), Bramdrup Kirke (144.201 kroner), Højst Kirke (2.564.188 kroner) og Jegerup Kirke (653.079 kroner).

På landsplan kan 16 kirker få del i de i alt 14,8 millioner kroner, som der stilles til rådighed i 2024 fra ministeriets kirkeistandsættelsesordningspulje.