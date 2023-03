Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til DR.



- De udgør en alvorlig fare og alvorlig trussel for samfundet og for danskerne. Derfor vil vi bruge alle tænkelige midler, vi kan, inden for grundlovens rammer, siger han.

Satudarah er allerede forbudt i Holland og Tyskland. Også Norge har onsdag i denne uge taget hul på en sag, der potentielt kan ende med et forbud mod Satudarah.



Herhjemme fik Satudarah i Esbjerg tirsdag forbud mod at bruge gruppens klubhus i tre måneder.