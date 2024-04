Mobil politistation rykker ud til skole ramt af syrebomber

Her fandt man tidligere på dagen hele ni syrebomber, som var blevet kastet ind i skolegården sent mandag aften.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at indsatsen på skolen er afsluttet.

Men onsdag vil Den Mobile Politistation rykke ud til det berørte område, hvor både elever og borgere kan henvende sig, få en snak og stille spørgsmål.

Lad flasker ligge

Politiet opfordrer samtidig til, at man holder sig væk fra fyldte flasker, der ligger smidt. Syrebomberne ved Rørkjær Skole Urban indeholdt husholdningskemikalier, og der er stor ætsningsfare, hvis man kommer i kontakt med væsken eller indånder den, skriver politiet.

Af pressemeddelelsen fremgår det samtidig, at Syd- og Sønderjyllands Politi regner med at have fundet alt det farlige materiale, ligesom brandvæsnet har været til stede for at fjerne kemikalierester.

Derfor er der ikke længere afspærret omkring skolegården og de omkringliggende veje, lyder det.

Politiet identificerede og afhørte tirsdag tre mindreårige personer i forbindelse med fundet af syrebomber på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg.