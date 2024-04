Ny psykologiuddannelse kommer til Esbjerg

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Education Esbjerg.

Det er Syddansk Universitet, der fra sommeren 2025 starter den nye uddannelse op.

Det er både en ny bachelor- og senere hen kandidatuddannelse, der har fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, så det er godt nyt i forhold til at fastholde dimittenderne i regionen efter endt uddannelse.

- På SDU stræber vi hver dag efter at skabe den højeste kvalitet inden for forskning og uddannelser. Den nye psykologiuddannelse åbner et nyt og vigtigt kapitel for universitetet i forhold til at understrege SDU's regionale forankring i Region Syddanmark, siger rektor på SDU, Jens Ringmose.