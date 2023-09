På perronen ser hun de ulykkelige unge - nu har hun fundet en måde at hjælpe

Tina er tilmeldt Børns Vilkårs vandre- og indsamlingsevent Gå for BørneTelefonen. Hun er holdkaptajn for Hold Esbjerg og har siden marts samlet ind til BørneTelefonen og trænet til at gå Caminoen. Søndag eftermiddag gik turen til Nordspanien, hvor de går 111 kilometer.



- Jeg er megaspændt. Altså alle sommerfuglene er klækket nede i maven. Kufferten er sendt i forvejen. Jamen, nu glæder jeg mig til at komme afsted, siger Tina Poulsen kort før afrejsen.

Mandag den 18. september snører Tina og 54 andre danskere vandrestøvlerne og vandrer 111 kilometer på Caminoen i Nordspanien for udsatte børn og unge.



- Jeg forventer, at jeg bliver sat på en prøve, og jeg forventer, at der kommer til at være nogle forhindringer, som jeg skal over rent personligt. Altså at presse mig selv. Men jeg glæder mig til at være en del af det fællesskab mellem os, der skal gå i BørneTelefonens tjeneste, siger Tina Poulsen.



Nu kulminerer så et halvt års benarbejde for den 42-årige holdkaptajn og de andre vandreglade danskere.



Ser mange unge i problemer

I sit job som billetkontrollør ser Tina dagligt mange unge mennesker, som hænger ud på stationen, og som tydeligvis har brug for hjælp.

- Jeg ser store unger på 12-13 år, som sidder i vores tog. Måske er de stukket af fra et bosted, og de ser ud som om de er påvirkede af stoffer og sådan noget, det berører mig meget.

- Jeg har prøvet at kontakte bosteder, for at fortælle, at jeg har deres unge ved siden af mig, men svaret er ofte, at de ikke kan gøre noget, så længe de unge ikke er clean. De kan ikke komme tilbage, før de er klar på det. Hvis der ikke er nogle voksne, der er klar til at gribe de her unge, hvad så?

Frustrationen over ikke at kunne hjælpe, er Tinas bevæggrund til nu selv at samle ind til Børns Vilkårs arbejde med udsatte børn og unge.



Tina og hendes hold har allerede samlet 44.000 kroner ind. Nu skal der flere penge i indsamlingsbøssen.



- Hele formålet med turen er en meget stærk motivation. Desuden er der sponsorer på den tur her, og jeg skylder jo også dem, at jeg gør noget.