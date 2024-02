Pædagog vil ikke forhøre børn længere - hendes arbejde er nu udbredt til hele landet

Med afsæt i interviews med børn, mødre og krisecentermedarbejdere har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd undersøgt, hvordan materialerne ‘Bo på krisecenter’ kan hjælpe børn til at forstå, give udtryk for og bearbejde oplevelsen af at flytte på krisecenter med deres mor.

Både børnene og mødrene giver i undersøgelsen udtryk for, at de er glade for materialerne, og resultaterne peger på, at materialerne kan skubbe samtalen over på børnenes præmisser ved at give børnene kontrol over, hvad og hvor meget de vil fortælle.

I undersøgelsen svarer krisecentermedarbejderne, at materialerne understøtter den måde, som de fleste allerede arbejder på, og opleves i den forbindelse som lette og fleksible at tage i anvendelse, hvilket gør, at de kan tilpasse arbejdet med forskellige børn og mødre. Medarbejderne oplever, at materialerne bidrager til at åbne samtaler op med børn og mødre og særligt giver børnene forskellige udtryksmuligheder, der gør, at de bedre kan kommunikere om deres oplevelser og følelser.

- Det er tydeligt, at de fleste medarbejderne er glade for at have fået et samlet sæt materialer på dansk, da flere af dem førhen selv har måttet udvikle deres egne materialer. Nu har de i stedet mulighed for at have et fælles udgangspunkt, som samtidig skaber et fagligt fællesskab og mulighed for sparring blandt medarbejdere på tværs af landets krisecentre, forklarer forsker og antropolog med ph.d. i sociologi Sofie Henze-Pedersen, som er projektleder på VIVEs undersøgelse.