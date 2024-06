Parkeringskaos skræmmer Claus væk, og han er ikke den eneste

Henning Ravn forklarer, at de nye regler med at droppe p-skiven ellers skulle gøre det nemmere for bilisterne at parkere.

- Førhen skulle man tilbage til sin bil, når de to timer på p-skiven var udløbet. Nu skal man i stedet bare registrere bilen, når man kommer, og så er man fri for at tænke på, at man efter to timer skal skynde sig at flytte bilen igen, siger han.



For at undersøge, om det kun er Claus Loof Holm, der ikke kan finde ud af parkeringsreglerne, opsøgte vi en række bilister på p-pladsen i Borgergade. Se deres reaktion på reglerne i videoen herunder: