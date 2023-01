Pølsedamen med det store hjerte: Karina valgte kontorstolen fra for at sælge hotdogs og røde pølser

Karina er 36 år og har et ganske imponerende CV. Hun har været servitrice, men der huede arbejdstiderne hende ikke. Stoppestedet lukker, når de mange fabrikker i kvarteret lukker, og så er der endnu en fordel:

- Mine kunder bliver ikke dummere hvis de spiser to burgere. De fleste mennesker bliver i hvert fald ikke klogere i løbet af aftenen. Mine kunder er måske ikke rigtigt kloge, når de kommer, siger pølsedamen, og der fik de den. Men de kan forstå det, sådan er tonen bare.

Et socialt gen

Karina har helt tydeligt et socialt gen, men det kan man jo kildre i mange brancher, børnehaver og vuggestuer for eksempel, men:

- Så glad er jeg heller ikke for børn. Jeg kan ret godt lide mine egne, men det er så det, fortæller den glade pølsedame.

Og hun har prøvet at arbejde med ældre.

- Jeg har prøvet at gøre rent hos ældre. Det kunne jeg godt lide, men jeg kunne ikke slippe det, når jeg kom hjem og blev enormt ked af det, hvis de døde, beretter Karina, hvorpå hun gør Allan opmærksom på, at han nok også snart får brug for hjemmehjælp.

En kæmpeflok venner

Så er det bedre med pølsevognen, hvor hun også har civiliserede arbejdstider.

- Her er det mere på hyggebasis. Jeg har da siddet ude på bænken og hjulpet nogle kunder med deres Nemid, når de ikke kunne finde ud af det. Der er også en, der har lånt min bil, fordi hans egen var på værksted. Det er som at have en kæmpeflok venner, som man ikke behøver at købe julegaver til, fortæller pølsedamen med det store hjerte.