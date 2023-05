Satser åbenlyst ikke på mænd - kvinden er nøglen til nydanske familier

Bydelsmødrene fjerner et slags ”missing link” mellem de isolerede eller sårbare kvinder og lokalområdet. De kan skabe kontakt til en gruppe kvinder, som det offentlige har svært ved at nå. Kvinder som mangler netværk, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog, og som ofte har mistillid til det kommunale system. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder, fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark, og fordi de selv bor i lokalområdet.