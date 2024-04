Det er resultatet af mandagens møde i skifteretten i Esbjerg.

Her skulle den amerikanske ejergruppe argumentere for, at den både har penge og en bæredygtig plan for klubbens fremtid. Men argumenterne overbeviste ikke retten. Det skriver Jydske Vestkysten.

Afgørelsen må betragtes som en sejr for den gruppe af lokale erhvervsfolk, der forsøger at overtage aktiemajoriteten i klubben.