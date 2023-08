Skole laver genbrugsstation med elevers aflagte tøj og sko: - Det er helt vildt populært

I foråret fik en forælder, Michael Tangaa, der sidder i skolebestyrelsen på Spangsbjergskolen Cosmo i Esbjerg en god ide. Nemlig at lave en genbrugsstation hvor eleverne kan aflevere tøj og sko, de ikke længere bruger, og hvor andre børn så kan hente det, de synes om.

- Det taler ind i den her tanke om bæredygtighed, og børnene synes, at brugt tøj er cool, siger Michael Tangaa til TV SYD.

Selvom genbrugsstationen, som de kalder 'Zurück', der betyder 'tilbage' på tysk, kun har været i gang i ganske kort tid, er det ifølge Pernille Fast, der er pædagogisk leder på skolen, en stor succes.

Succes på rekordtid

- I betragtning af, at vi etablerede den lige før sommerferien, så er det helt vildt, så populært det er. Jeg vil sige, det er en kæmpe succes, hvor børnene i de ældste klasser i den grad har taget ideen til sig.

Zurück fungerer på den måde, at børnene tager det tøj med, de ikke selv benytter længere. Og her kan andre børn så komme og hente det, de synes om - ganske gratis.

- Jeg er faktisk imponeret over, hvor ansvarlige børnene er. Hvis der er noget tøj, de har taget med hjem, men som de ikke passer eller måske tænker, de alligevel ikke vil bruge, så tager de det med tilbage, så andre kan få glæde af det, fortæller Pernille Fast.

Det er meningen, det er eleverne i skolens elevrådet, som skal styre Zurück. Men da der her kort efter sommerferien endnu ikke har været valg til elevrådet, er det idemanden bag, Michael Tangaa, som sørger for, at genbrugsstationen fungerer i det daglige.

- Jeg er lige nu forbi skolen hver dag, for at rydde op og lægge nyt tøj frem, som børnene har haft med. Her kan jeg se, at der er taget mindst halvdelen af tøjet, og alt er af hylderne, så det er meget populært.

Fra ide til virksomhed

Michael Tangaas ide på sine børns skole, har udviklet sig til en virksomhed for ham, hvor han lige nu arbejder for, at sprede budskabet om Zurück til andre skoler. I første omgang i Esbjerg Kommune.

- Meningen er, at jeg så tager ud på skolerne og taler om bæredygtighed med eleverne, og hjælper dem med at lave deres genbrugsstation. Det vil koste skolen 6.000 kroner årligt samt et startgebyr, fortæller Michael Tangaa.

- Må gerne udvikle sig

På Spangsbjergskolen Cosmo håber de, at genbrugsideen vil udvikle sig, så det måske også kommer til at omfatte andet end tøj og sko.



- Jeg kunne sagtens forestille mig, at man kunne have sportstasker, skoletasker og lignende i cirkulation også, siger en begejstret Pernille Fast.