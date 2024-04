Skolegård afspærret efter fund af seks syrebomber

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen fra skolens ledelse tirsdag klokken 10:50 og har derfor afspærret skolegården.

Alle borgere opfordres til at holde sig væk fra lukkede flasker, som ligger smidt og indeholder væske.

Man skal kontakte politiet på 112, hvis man oplever åndedrætsbesvær eller har været eksponeret for den syreholdige væske i øjnene på skolens område.

Politiet henviser borgere til at kontakte egen læge, hvis man oplever ubehag efter at have opholdt sig på skolens område.