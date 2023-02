Sygeplejerskestuderende skal lære medfølelse i ny forsøgsordning

Pas på dig selv

- Så de studerende på den måde kan lægge det fra sig og være klar til næste opgave, siger Charlotte Mose.

Maja Siem tager godt imod ideen.

- Grundlæggende tror jeg, at vi alle ved, at vi skal passe på os selv. Men jeg tror også, at man nemt glemmer det i den travle hverdag. Så det er fint at sætte fokus på det, siger hun.