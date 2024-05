Team Esbjergs kvinder er danske mestre

Stærk defensiv

Der skal ikke tages noget fra Millings præstation. Redningsprocenten på 43 var mere end godkendt. Men forsvaret skal tilskrives en stor del af æren.

Kun 16 gange lykkedes det NFH at sende et skud afsted, og kun 14 gange var det inden for målrammen. Det var den væsentligste årsag til, at esbjergenserne gik til pause foran 12-8 uden at imponere offensivt.

I det første finaleopgør på vestjysk grund slog Team Esbjerg det afgørende hul tidligt i anden halvleg. Og den opskrift tog Jesper Jensens tropper atter i anvendelse.

Efter 43 minutter åbnede gæsterne en føring på 18-11, og selv om NFH fik reduceret til 15-19 efter en god stime, kom man aldrig helt tæt på et stort comeback.

Jesper Jensen kan overgå til landstrænerjobbet på fuldtid med sit fjerde danske mesterskab med Esbjerg som hjemlig afslutning.

Kronen på værket kan komme i næste weekend. Her jagter Esbjerg den største titel i klubhåndbold ved Final 4 i Champions League.