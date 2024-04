Tidligere dansk landsholdsspiller overtager roret i Esbjerg

Som træner har Dan Jensen blandt andet været assistenttræner på det danske U18-landshold og U20-landshold. Han har også været assistent i Herning Blue Fox i Metal Ligaen.

- Min filosofi er, at der altid er mulighed for at gøre tingene lidt bedre. At der altid er detaljer, som kan forbedres. Det er et arbejde, som tager tid og kræver tålmodighed, men jeg glæder mig til at komme i gang.

- Vi har alle vores egne måder at gøre tingene på. Jeg vil gerne præge spillerne og gøre dem dygtigere. Men også bidrage til, at de får den rigtige mentalitet, siger Dan Jensen.