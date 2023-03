Ung mand køber gammel skoleruin

For landmand Michael Hansen på 32 år har taget sagen i egen hånd og købt skolen, fordi han er træt af at kigge på den.

- Det her bliver Kalvslunds ansigt udadtil, og det er jo helst ikke det varemærke, vi vil have sat på os. Så hvis vi skal have ændret vores image, skal vi også have det til at se pænt ud udadtil, siger Michael Hansen.