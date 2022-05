Unge får millioner til at miljøtjekke to søer

Ildsjæl brænder for det

Bag det hele står underviser og ildsjæl på HTX Steffen Podlech.



- Jeg brænder for naturvidenskab, siger han.

Sammen med 15 elever fra Rybners tekniske gymnasiums science-klub (science betyder videnskab) har han søsat det 4,8 mio. kr. dyre projekt, som vel at mærke foregår i fritiden. For også eleverne er vilde med at prøve kræfter med et konkret projekt.

Vejr, vind og giftstoffer

De har nu søsat den selvbyggede målestationen, som de næste to år vil indsamle data fra Kvaglund Sø og Spangsbjerg Møllesø. De to søer er forbundet med Møllebækken, som igen er forbundet med Ho Bugt og Nationalpark Vadehavet.

Fremover består arbejdet i at indsamle og analysere data fra målestationen for herefter at dele datasæt og viden med folkeskoler, universiteter og kommuner.

- Målestationerne gør os i stand til at indsamle data om nedbør, lufttemperatur, vindretning, vindhastighed og forskellige vandkemiske parametre. Det vil give os en helhedsforståelse af de klimaparametre, som påvirker vandmiljøet i de to søer, siger Steffen Podlech.

Vil engagere de unge

Projektet i sig selv er interessant, men bagtanken er at engagere unge i naturvidenskab og teknologi.

- Eleverne får et indblik i, hvordan det er at arbejde ingeniørvidenskabeligt. De kommer til at arbejde eksperimenterende og med at bringe fag som matematik, fysik, kemi og teknologi i anvendelse.