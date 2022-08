På det sociale værested Morgenrøden i Esbjerg samles byens grønlændere for at få en bid mad og støtte til livets udfordringer. Værestedet arbejder for at forbedre grønlændernes forhold. Mange af dem bor nemlig i nedslidte lejligheder, hvor væggelus hærger fra tid til anden, og hvor der før har været tilfælde af tuberkulose.