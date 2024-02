14-årig skal redde trådene ud for håndværk på vej mod døden

Dyster fremtid

Men fremtiden som professionel væver ser sort ud. Kulsort. Det ved både Flemming Grundtvig Lundholm og hans elev.

- Er der job til vævere?

- Nej, lyder svaret omgående fra den erfarne væver.

Han har for længst slået sig til tåls med at have en hobby, som giver ham stor glæde men meget få indtægter. Han har opgivet at forsøge at sælge sine produkter, men han har dog to bestillinger for tiden. En alterdug til Ribe Vikingecenter og en dug til Frilandsmuseet Hjerl Hede.

- Men det er jo til folk, jeg kender, siger Flemming Grundtvig Lundholm.