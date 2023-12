Ægtepar på 80+ har drevet brunt værtshus på Fanø i fire årtier

Vigtig samfundsfunktion

Brune værtshuse som Hjørnekroen på Fanø repræsenterer et stykke dansk kulturhistorie, som er ved at forsvinde. Derfor har lokale værtshusentusiaster i en ny bog med titlen "Kongerigets Stamsteder" været rundt i hver en afkrog af kongeriget for at dokumentere stemningen på 120 af landets beværtninger - før det er for sent.